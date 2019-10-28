تعليق ناري من بيراميدز على انضمام 6 لاعبين لمنتخب مصر

عبر المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن فخره لاختيار ٦ لاعبين من الفريق دفعة واحدة للانضمام لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.



وضم حسام البدري المدير الفني للفراعنة ٦ لاعبين من نادي بيراميدز لصفوف المنتخب وهم، عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد حمدي ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر.



وقال ممدوح عيد إن اختيار ٦ لاعبين بالإضافة إلى ٤ لاعبين دوليين أجانب يلعبون في منتخبات أخرى دليل على أن النادي يسير في الطريق الصحيح خاصة وأنه يتصدر حاليا قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بجانب الاقتراب من العبور لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يضم مجموعة مميزة من النجوم الدوليين في مختلف المراكز، معبرا عن ثقته في انضمام مزيد من نجوم الفريق للمنتخب في المراحل المقبلة بعد شفاء اللاعبين الدوليين من الإصابة وثبات مستواهم مرة أخرى.



عاد المدير التنفيذي ليعبر عن فخره الشديد برجال بيراميدز سواء جهازا فنيا أو لاعبين بعد العودة من تنزانيا بالفوز على يانج افريكانز بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور ٣٢ مكرر ووضع قدما في دوري المجموعات.



وشدد على أنه من دواعي الفخر أن يحقق الفريق الفوز في جميع مبارياته خارج ملعبه بالكونفدرالية رغم أنها المشاركة الأولى، حيث فاز على النجمة بطل الكونغو، ثم شباب بلوزداد الجزائري قبل الفوز على يانج أفريكانز، موضحا أن الفريق يثبت قدرته مباراة بعد أخرى، للمنافسة على لقب البطولة وبكل قوة وجدارة.



ممدوح عيد أضاف بأن الفوز في تنزانيا لا يعني التأهل الرسمي لدور المجموعات حيث سيلعب الفريق بحذر يوم ٣ نوفمبر في الإياب بالقاهرة من أجل تحقيق فوز جديد والعبور للدور الأهم من البطولة.

