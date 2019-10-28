أحد أقارب ضحية حادث قطار طنطا: محمد كان بياكل لقمته بالحلال واحنا في صدمة.. فيديو

قال عبد الحميد محمد، أحد أقارب ضحية حادث قطار طنطا، الذي أجبر الكمسيري به شابين على القفز من القطار أثناء سيره بسبب عدم قطعهما تذكرة، إن الضحية محمد عيد كان يبيع مشغولات يدوية، مضيفا: "هو مش تاجر مخدرات وبياكل لقمته بالحلال".



وأضاف عبد الحميد محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "محمد جدع والناس كلها كانت بتحبه".



وتابع عبد الحميد محمد: "محمد كان يبيع المنتجات والمشغولات اليدوية في أي مكان وليس في القطارات فقط وكان يبحث عن تكوين أسرة".



وأكمل عبد الحميد محمد: "خبر وفاة محمد صادم بالنسبة لنا ولا يوجد عقل بشري يستوعب إجبار رئيس القطار لمواطن على القفز من القطار لأنه لا يملك ثمن التذكرة".

