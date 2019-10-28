Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحد أقارب ضحية حادث قطار طنطا: محمد كان بياكل لقمته بالحلال واحنا في صدمة.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:49 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال عبد الحميد محمد، أحد أقارب ضحية حادث قطار طنطا، الذي أجبر الكمسيري به شابين على القفز من القطار أثناء سيره بسبب عدم قطعهما تذكرة، إن الضحية محمد عيد كان يبيع مشغولات يدوية، مضيفا: "هو مش تاجر مخدرات وبياكل لقمته بالحلال".

وأضاف عبد الحميد محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "محمد جدع والناس كلها كانت بتحبه".

وتابع عبد الحميد محمد: "محمد كان يبيع المنتجات والمشغولات اليدوية في أي مكان وليس في القطارات فقط وكان يبحث عن تكوين أسرة".

وأكمل عبد الحميد محمد: "خبر وفاة محمد صادم بالنسبة لنا ولا يوجد عقل بشري يستوعب إجبار رئيس القطار لمواطن على القفز من القطار لأنه لا يملك ثمن التذكرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمو بيكا يجدد اعتذاره لـ هاني شاكر: عايزين ناكل عيش ومكنش قصدي أجرحك

تسبب في مصرع بائع متجول وإصابة آخر.. إحالة كمسري طنطا للنيابة

فى ستين داهية .. تفاصيل جديدة فى حادث إجبار كمسرى لـ شابين على القفز من قطار الغربية

نشأت الديهي عن واقعة كمسري القطار: كارثة إنسانية

مفيش رحمة.. تعليق ناري من أحمد موسى على واقعة كمسري القطار ..فيديو

رأسه اتفرمت تحت العجل .. حبس كمسرى قطار الغربية فى واقعة إجبار شابين على القفز لعدم قطع تذكرة

ترشيحاتنا

فيديوجراف| تفاصيل خناقة جورج قرداحي وريهام سعيد

البرلمان يزف بشرى بشأن أسعار الكهرباء والمياه

بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

كيف استقبله اللاعبون .. مؤمن زكريا يظهر في تدريبات الأهلي بـ التتش

بسبب الأجرة أجبر راكبين على إلقاء نفسيهما ومات أحدهما.. ضبط كمسري قطار بطنطا

أحد أقارب ضحية حادث قطار طنطا: محمد كان بياكل لقمته بالحلال واحنا في صدمة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة .. بيض بالبسطرمة وبطاطس بانيه وسلطة طماطم بالموتزاريلا

موضة 2020.. استوحي إطلالاتك الجديدة من مريام فارس

تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد