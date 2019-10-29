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بين الناس

الكلاب الضالة تثير ذعر سكان شارع السوق بمنطقة بشتيل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكي المواطن أحمد يوسف على، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة منطقة بشارع السوق بمنطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة.

وقال فى رسالته: إن انتشار الكلاب الضالة تسبب مشاكل كبيرة جدا للأطفال الصغار وللكبار أيضا، خاصة مع حالات عقر الأطفال، وناشد المسئولين بسرعة إيجاد حل فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال الأهالى .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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