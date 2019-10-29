الكلاب الضالة تثير ذعر سكان شارع السوق بمنطقة بشتيل

اشتكي المواطن أحمد يوسف على، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة منطقة بشارع السوق بمنطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة.



وقال فى رسالته: إن انتشار الكلاب الضالة تسبب مشاكل كبيرة جدا للأطفال الصغار وللكبار أيضا، خاصة مع حالات عقر الأطفال، وناشد المسئولين بسرعة إيجاد حل فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال الأهالى .



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