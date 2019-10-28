احدث ظهور لـ محمد صلاح بعد تعرضه للاصابة | شاهد

نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلق محمد صلاح على الصورة ب ايموشن 😄 ونالت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاء التعليقات كالاتى :فخر العرب - الملك - احلى ابو صلاحويذكر ان أصيب اللاعب المصري محمد صلاح فى كاحل القدم خلال مباراة ليفربول أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي .