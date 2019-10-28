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رياضة

احدث ظهور لـ محمد صلاح بعد تعرضه للاصابة | شاهد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:05 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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سيد احمد
نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق محمد صلاح على الصورة ب ايموشن 😄 ونالت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاء التعليقات كالاتى :

فخر العرب - الملك - احلى ابو صلاح

ويذكر ان أصيب اللاعب المصري محمد صلاح فى كاحل القدم خلال مباراة ليفربول أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي .
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😀

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