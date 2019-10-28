الأسئلة كانت مخوفاني.. ملكة جمال مصر للكون تكشف أكثر المواقف المحرجة

قالت دينا حامد ملكة جمال مصر للكون 2019، ان من اكثر المواقف المحرجة أو التي جعلتها تشعر بالخوف من المسابقة هي الأسئلة التي طرحتها لجنة التحكيم عليها خلال مراحل المسابقة، حيث انها كانت تخشى من أن لا تعرف الجواب الصحيح على السؤال.



وأكملت دينا حامد: أنها شعرت بالخوف الشديد من سؤالين قامت لجنة التحكيم بسؤالها عنه، ولكنها قامت بالجواب بطريقة صحيحة عليهم، وهو ما جعل حاجز الخوف لديها ينكسر، ويختفي في المراحل الاخيرة من المسابقة.



وتابعت دينا حامد، أنها بخلاف هذا الأمر لم تتعرض إلى مواقف محرجة، حيث إن الأجواء بينها وبين زميلاتها في المسابقة، وباقى المشتركات كانت ودية للغاية، حيث أنها كانت تتعامل معهم بكل ود وحب.



وأكدت حامد خلال ندوتها بموقع "صدى البلد" الإخباري، أن المكسب الأكبر من الحصول على اللقب، هو الحصول على الأصدقاء، حيث ان الاجواء الداخلية للمسابقة، جعلها تبني علاقات صداقة قوية مع زميلاتها من المتسابقات.



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