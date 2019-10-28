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مستشار الرئيس اللبنانى: تواصلنا مع المتظاهرين بعيدا عن الإعلام ونبحث تنفيذ مطالبهم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:52 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المستشار الإعلامى للرئيس اللبنانى رفيق شلالا، إن هناك اتصالات بعيدة عن الأضواء مع ممثلين عن المتظاهرين وهناك بحث جاد للمطالب التى أرادوها.

وتابع شلالا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "مجلس النواب يبحث مطالب المتظاهرين خلال جلسة الاسبوع المقبل ومن المتوقع تشكيل محكمة مالية متخصصة بالجرائم المالية فى إطار مكافحة الفساد وفق مايريد المتظاهرين".

وأكمل: "موضوع استقالة الحكومى هو عمل دستورى وله تداعيات ولابد قبل الإقدام عليه من معالجة المعطيات ومنها قطع الطرقات".

وأوضح أن المتظاهرين يفضلون التواصل مع الحكومة بعيدا عن الإعلام إلا بعد الوصول إلى نتائج ونحن نقدر ذلك، مشيرا إلى أن المتظاهرين رافضين أى تقسيم حزبى ولا يشكلون قيادة باسم معين ونتواصل مع من يقدمون أنفسهم بأنهم مسئولون عن حركة التظاهرات فى الشارع.
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