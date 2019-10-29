الفرحة فرحتين.. ابنة هيفاء وهبي توثق حسابها على انستجرام

أعلنت العارضة زينب نصر فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، توثيق حسابها عبر تطبيق انستجرام، بعد فترة من تفاعلها مع المتابعين، ووصوله إلى ما يقرب من 300 ألف متابع.وعلقت ابنة هيفاء وهبي، في منشور لها عبر الحساب: "وتوثق الحساب .. الفرحة فرحتين اليوم فرحة توثيق حسابي وفرحة تفاعلكم على الميك اب توتوريال، امبارح كان الفيو وعدد الرسايل رقم مخيف .. شكرا من قلبي بحبكن".كانت زينب (ابنة هيفاء وهبي) قد كشفت بصراحة قبل أيام عن خضوعها لعملية تجميل، بعدما سألتها إحدى المتابعات، في تعليقها على إحدى صورها قائلة: «زينب كم إبرة حطتيها لشفايفك؟»، لتجيب الأخيرة بصراحة قائلة: «إبرة واحدة».وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقدة الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.