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فن

كليب سعد لمجرد يخليك للي يتجاوز 46 مليون مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:08 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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سعيد فراج
حققت أغنية «يخليك للي» للفنان سعد لمجرد 46 مليونا و600 ألف مشاهدة، بعد طرحها يوم 18 سبتمبر الماضي على موقع يوتيوب، حيث تداول محبو ومتابعو الفنان المغربي، الأغنية بكثافة فور طرحها.

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يخليك للي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، حقق دويتو الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" ليصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
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