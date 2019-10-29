Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:56 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة هنا الزاهد على قصتها لحسابها الشخصي لمواقع التواصل الأجتماعى انستجرام ،صورة جديدة لها .

ظهرت هنا الزاهد وهى برفقة زوجها الفنان أحمد فهمى وشقيقاتها من داخل منزلهم .

وتميزت هنا الزاهد فى إطلالتها بارتدائها تي شيرت أسود ،تاركة شعرها منسدلا أسفل ظهرها ،وبدون مكياج نهائى ،لتبرز جمالها الطبيعي وإطلالاتها الساحرة .

وظهر الفنانة أحمد فهمي بجانب زوجته هنا الزاهد بتشيرت أبيض ،وبجانبهم شقيقتيها فرح ونور الزاهد .

واعتادت هنا الزاهد فى أغلب ظهورها على إنستجرام بطبيعتها بدون وضع المكياج ، والذي تستخدمه فى المناسبات والاحتفالات .
هنا الزاهد هنا الزاهد
Advertisements

ترشيحاتنا

بجيب قصير.. هيفاء وهبي تسوق دراجتها الخاصة

اهم الاخبار.. وحشتيني يا أمي آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته.. وزير النقل يأمر بصرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب.. وصدمة في ليفربول بعد إصابة محمد صلاح

حكم دفن الميت في البحر بدلا من القبر.. تعرف على آراء الفقهاء

تركى آل الشيخ: الأهلي كبير قبلي وبعدي ولا يقف على أحد.. ولا أنتظر الرد

باللون الأحمر.. جنات تبهر الجمهور بالقفطان المغربي

صفحة جديدة مع الخطيب.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل دعم تركى آل شيخ للزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها