صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

نشرت الفنانة هنا الزاهد على قصتها لحسابها الشخصي لمواقع التواصل الأجتماعى انستجرام ،صورة جديدة لها .



ظهرت هنا الزاهد وهى برفقة زوجها الفنان أحمد فهمى وشقيقاتها من داخل منزلهم .



وتميزت هنا الزاهد فى إطلالتها بارتدائها تي شيرت أسود ،تاركة شعرها منسدلا أسفل ظهرها ،وبدون مكياج نهائى ،لتبرز جمالها الطبيعي وإطلالاتها الساحرة .



وظهر الفنانة أحمد فهمي بجانب زوجته هنا الزاهد بتشيرت أبيض ،وبجانبهم شقيقتيها فرح ونور الزاهد .



واعتادت هنا الزاهد فى أغلب ظهورها على إنستجرام بطبيعتها بدون وضع المكياج ، والذي تستخدمه فى المناسبات والاحتفالات .