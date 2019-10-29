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رياضة

جهاز الكرة النسائية يفتش عن المواهب الكروية في الصعيد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
البحث عن المواهب
البحث عن المواهب مستمر فى الصعيد
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عمرو الحلوانى
اختتم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية جولته لليوم الثاني بالصعيد للبحث عن المواهب المتميزة ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم بمحافظة أسيوط تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية واللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة سونيا دنيا مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة.

وأقيمت الاختبارات باستاد اسيوط الرياضي بمشاركة ١٥٠ فتاة من مواليد ٢٠١١ الي ٢٠٠٠ حيث نجح اعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الوقوف علي مستوى المشاركين،وذلك بحضور كلا من وكيل الوزارة محمد محمود و د. جمال محمد علي عميد كلية تربية رياضية ونائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الاول مصطفي منير المدرب العام ورحاب ممدوح المدير الاداري وميريت سعيد اداري.
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