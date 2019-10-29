المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق: قوات الأمن اعتقلت 140 شخصا في كربلاء

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن قوات الأمن اعتقلت 140 شخصا في كربلاء تم إطلاق سراح 80 منهم فيما سيتم عرض 60 آخرين على القضاء اليوم؛ بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.



وأفادت المفوضية العليا، بمقتل شخص وإصابة نحو 200 من المتظاهرين وقوات الأمن في أحداث كربلاء، أمس الاثنين.



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية وأمنية، بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 865 آخرين بعدما فتحت الشرطة العراقية النار على محتجين في كربلاء.



وبدوره، ذكر مسؤول عراقي وشهود عيان، إن مسلحا ملثما فتح النار على محتجين في مدينة كربلاء، وقام بقتل 18 شخصًا، في عملية إرهابية كبيرة ضد المحتجين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.



وأعلن مسؤول عراقي عن ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار على المحتجين في كربلاء إلى 18 قتيلا، بينما انضم موظفو وزارة التخطيط العراقية إلى الاحتجاجات.



وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ 25 من الشهر الجاري ارتفع إلى أكثر من 80 قتيلًا.



وقد دخلت المظاهرات الشعبية في العراق، اليوم، الثلاثاء، يومها الخامس على التوالي، في وقت لا يزال المحتجون يرفعون مطالب بالقضاء على الفساد ورحيل الحكومة والرموز السياسية التي تحكم البلاد.