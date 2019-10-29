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رياضة

أول رد فعل من محمد محمود عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:10 م
محمد محمود
محمد محمود
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ياسمين تيسير
حرص محمد محمود نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مشاركة جمهورة، صورة جديدة له عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا صباح، اليوم، الثلاثاء.

ونشر محمد محمود عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوره له عقب إجرائه الجراحة، وعلق عليها: "أقوى"

وكان محمود قد تعرض للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية، عقب سقوطه أرضًا دون تدخل أو التحام من أحد.

وأكدت الأشعة إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة مما ألزم التدخل الجراحي بأحد مستشفيات ألمانيا، تحت قيادة الخبير توماس فايلر.

ومن المقرر أن يبتعد محمد محمود عن التدريبات لمدة 9 أشهر جديدة.

ويستعد المارد الأحمر لمرحلة ما بعد توقف مسابقة بطولة الدوري، والتي تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق المباراة الأولي أمام النجم الساحلي في تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.

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