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أخبار العالم

محافظ كربلاء: القوات الأمنية العراقية التزمت ضبط النفس خلال التظاهرات الأخيرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:33 م
مظاهرات بالعراق
مظاهرات بالعراق
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أ ش أ
أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي اليوم "الثلاثاء"، أن القوات الأمنية تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس خلال الأحداث التي شهدتها كربلاء.. مشيرا إلى أنه تم فبركة فيديوهات بشأن هذه الأحداث بصورة غير صحيحة.

وقال الخطابي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - :"إن القوات الأمنية تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس خلال الأحداث التي شهدتها كربلاء أمس "الاثنين".. مشيرا إلى أن بعض الأشخاص اعتدوا على الممتلكات.

وأضاف: "أن الشرطة العراقية أمرت بالإفراج عن أغلبية المتظاهرين حتى عن المتجاوزين منهم".. مؤكدا دعمه وتأييده للمظاهرات السلمية، وأن القوات الأمنية تمر بظروف عصيبة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد أعلنت مقتل 18 شخصا وإصابة 900 آخرين خلال أحداث كربلاء أمس.

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