لبيعها في المولد.. ضبط 40 جوال بسكويت غير صالح للاستخدام في بورسعيد



تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر رقم 3127 جنح الجنوب والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين حملة مكبرة لضبط الأسواق والسيطرة على السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية فور ورود معلومات لقيام أحد التجار بجلب كميات من الشوكولاتة والبسكويت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لترويجها خلال فترة المولد النبوى الشريف.وبتقنين الإجراءات تمكن أفراد الحملة من ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها 40 جوالا بداخلها بسكويت مستورد بإجمالى كمية تقدر ب 26630 قطعة بسكويت مستورد نطاق حى الجنوب بمنفذ الشاحنات.