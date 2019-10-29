Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لبيعها في المولد.. ضبط 40 جوال بسكويت غير صالح للاستخدام في بورسعيد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:52 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين حملة مكبرة لضبط الأسواق والسيطرة على السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية فور ورود معلومات لقيام أحد التجار بجلب كميات من الشوكولاتة والبسكويت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لترويجها خلال فترة المولد النبوى الشريف.

وبتقنين الإجراءات تمكن أفراد الحملة من ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها 40 جوالا بداخلها بسكويت مستورد بإجمالى كمية تقدر ب 26630 قطعة بسكويت مستورد نطاق حى الجنوب بمنفذ الشاحنات. 

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر رقم 3127 جنح الجنوب والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
لبيعها في المولد.. ضبط 40 جوال بسكويت غير صالح للاستخدام في بورسعيد
لبيعها في المولد.. ضبط 40 جوال بسكويت غير صالح للاستخدام في بورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تموين الجيزة يشن حملات مكثفة على مصانع الحلوى قبل المولد النبوي

ترشيحاتنا

600 إلى 1000 جنيه للطن.. تراجع أسعار الحديد اليوم 29 أكتوبر 2019

عبد الله وكنزي عمرو دياب يثيران الجدل بهذه الصور

كمسري قطار الإسكندرية: مارست عملي ولم أجبرهما على النزول من القطار.. والنيابة: أنت قتلتهما.. صور

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

بين فترة انتقالية 10 سنوات وإلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا.. 4 مقترحات بـ البرلمان منتظر إقرارها

ماذا قال مصاب واقعة تذكرة القطار أمام النيابة ؟ .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. أحدث ظهور لكنزى عمرو دياب بصحبة أصدقائها

عبد الله وكنزي عمرو دياب يثيران الجدل بهذه الصور

للرجال فقط .. 6 أكلات تضر بالعلاقة الجنسية