قصور الثقافة تستكمل تراجع دور الحرب والقوة العسكرية ضمن الاستراتيجية والأمن القومى

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات البرنامج التدريبى "الاستراتيجية والأمن القومى" الذى تنظمه الإدارة المركزية للتدريب، وذلك بمكتبة البحر الأعظم.





دارت أولى محاضرات اليوم حول ماهية الإرهاب، ألقاها اللواء أركان حرب أحمد يسري مشيرًا إلى مصطلح الإرهاب الذى أصبح مألوفا للتعبير عن كل ظاهرة غير مألوفة أو مزعجة، وأكد على وجوب فحص هذه الظاهرة، متطرقًا لاختلاف مصالح الدول وتباينها، فمن يعد إرهابيا في نظر أحدهم، يعد مناضلا من أجل الحرية من وجهة نظر الاخر.



