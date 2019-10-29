10 إشارات تخبرك أن صاحب العقار مستعد لقبول المفاوضات وتخفيض السعر

رصد تقرير لـ "عقار ماب" المؤشرات التى بناء عليها يعرف مشترى الوحدة السكنية استعداد المالك لقبول المفاوضات وتخفيض السعر، وهذه المؤشرات هى ركود السوق العقاري والسداد النقدي لصفقة البيع وعرض تكلفة منخفضة عن المتوقع وعرض تكلفة باهظة جدًّا، وإذا كان العقار (الشقة) معروضًا للبيع من مدة طويلة، والمبالغة في الاستقبال وترتيب المنزل والنية والدافع القوي للبيع، وخلو العقار من الساكنين أو الأثاث، وعرض قطع أثاث أو أجهزة للشراء مع العقار والتعجل في عملية البيع.



وكشف التقرير التى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أنه ينبغي على العميل أولاعمل دارسة وفحص دقيق للعقار والشقة المراد شراؤها؛ حتى يتمكن من معرفة العيوب والمميزات جيدًا؛ ومن ثَمَّ فإن المالك لن يرفع التكلفة بشكل مبالَغ فيه أو يرفض التفاوض، ولا تنسَ كذلك الاطِّلاعَ على أحوال الأسواق العقارية والأسعار الحديثة، وذلك من خلال محرِّك البحث العقاري “عقارماب “، لتتمكن من معرفة أحدث أخبار الشئون العقارية.



فأظهر التقرير أن هناك 10 إشارات تدل على نجاحك في مهمتك وقبول صاحب العقار للتفاوض منها



1- ركود السوق العقاري

كشف التقرير أنه إذا أردتَ أن تحصل على صفقة شراء بسعر جيد، فعليك متابعة أسهم الأسواق العقارية للبيع والشراء، وتوجَّهْ للشراء في فترةِ ركودِ السوق، سيكون من السهل حينها التفاوُض مع صاحب العقار بشأن تخفيض السعر، وستحصل على صفقتك بأقل تكلفة ممكنة.



2- السداد النقدي لصفقة البيع

وأضاف التقرير أنه فى حالة التحدَّث مع مالك العقار (الشقة) بشأن عملية السداد، وفضَّلَ الكاش "النقدي" على سداد الأقساط، فلن يمانع وقتَها التفاوض بشأن التكلفة، ما دام أنه المالك يشعر أن العميل جاد في الصفقة وسيدفع السعر المتفق عليه على الفور.



3- عرض تكلفة منخفضة عن المتوقع

وأكد التقرير أنه عندما يعرض عليك صاحب العقار (الشقة) سعرًا منخفضًا عن التكلفة المتوقَّعة، فهذا يدل على اهتمامه بسرعةِ إتمام البيع، ولن يتردد في الموافقة إذا عرضتَ عليه الشراء بسعر أقل نسبيًّا من السعر المعروض.



4- عرض تكلفة باهظة جدًّا

وكشف التقرير أنه إذا قام مالك العقار بعرضِ سعرٍ مبالَغ فيه، أو مرتفع قليلًا عن مؤشرات الأسواق العقارية، فينبغي أن يدرك العميل أن المالك يدرك نيته في التفاوض لتخفيض السعر؛ لذلك يمكن للعميل إجراء عدة تفاوضات حتى تصلا إلى سعرٍ يتفق عليه كلاكما.



5- إذا كان العقار (الشقة) معروضًا للبيع من مدة طويلة

وأوضح التقرير أنه لا بد من معرفة سيرة العقار بالمنطقة التابع إليها، فاسألْ عن المدة الزمنية التي عُرِض فيها العقار للبيع، فإذا كان معروضًا للبيع منذ فترة طويلة، فإن ذلك سيجعل من المفاوضات عملية سَلِسة دون تعقيدات، ولن يرفض بائع العقار على الأغلب تخفيض السعر.



6- المبالغة في الاستقبال وترتيب المنزل

وأكد التقرير أنه إذا وجد صاحب العقار مهتمًّا بإظهار العقار في أفضل مظهر، ووجد المنزل عند دخولك في حالة مثالية، وإذا بالَغَ في حسن استقبالك أيضًا، فذلك يعني أنه ينوي البيع في أقرب فرصة، ولن يمانع في إجراء التفاوض بشأن تقليل السعر.



7- النية والدافع القوي للبيع

وأشار التقرير إلى أنه لا بد أن يستفسرْ المشترى من سكَّان المنطقة التابع لها العقار عن سبب البيع؛ إذ ربما يكون عليه خلافات مع الجيران، أو به عيوب مثلًا، أو تكون ثمة نية للمالك في الانتقال لمنطقة أخرى. فإذا تمكَّنتَ من معرفة دوافع البيع، فإنه على الأرجح لن يرفض التفاوضات، وستحصل على صفقتك بسعر مناسب.



8- خلو العقار من الساكنين أو الأثاث

وكشف التقرير أنه إذا دخلت العقار ووجدته مهجورًا تمامًا من السكان، أو لا يوجد به أثاث وأجهزة كهربائية؛ فذلك يعني أن المالك يعيش في مكان آخَر مع أسرته، وسيرغب في التفاوض معك بشأن السعر.



9- عرض قطع أثاث أو أجهزة للشراء مع العقار

وأوضح التقرير انه إذا وجدتَ مالك العقار يعرض عليك قطعَ أثاثٍ أو أجهزةً كهربائية مع صفقة العقار، فذلك يعني أنه اتخذ قرارًا نهائيًّا لبيع العقار، فإذا وافقتَ على عرضه يمكنك الحصول عليها بسعر جيد جدًّا، أو يمكنك بدلًا من ذلك طلبُ تخفيضِ سعر العقار.



10- التعجل في عملية البيع

وأكد التقرير أنه إذا شعرتَ من حديث مالك العقار أنه يرغب في إتمام الصفقة سريعًا، فربما يكون قد اشترى المنزل للاستثمار ويرغب في بيعه للاستفادة من أمواله في ذلك الوقت، وفي هذه الحالة تفاوَضْ معه لتخفيض السعر المعروض مقابل إتمام الصفقة في الحال.

