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اقتصاد

طفرة غير مسبوقة.. تعرف على حجم الغاز الطبيعي المصري المباع 2018 /2019

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:59 م
حجم الغاز الطبيعي
حجم الغاز الطبيعي المصري المباع
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مايكل عياد
أصدرت الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، تقريرها السنوي عن العام المالي المنقضي، والذي شهد طفرة كبيرة في العديد من الأرقام الخاصة بالإنتاج ومعدلاته، وأيضا نسبة مبيعات الغاز الطبيعي المصري.

ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأرقام المذكورة في التقرير، حيث بلغ إجمالي الغاز المنتج من الحقـول خـلال العــام المالــي 2018 / 2019 حوالــي 2.51 تريليــون قــدم مكعب غاز، بمتوسـط يومـي 6878 مليـون قـدم، وذلك بخلاف 25 مليون قدم من 3 شركات غير مرتبطة بالشبكة.

أما عن الغاز الطبيعي المباع خلال ذات الفترة، فبلغ 2.33 تريليــون قــدم مكعب غاز، بمتوسـط يومـي 6391 مليـون قـدم، لتبلغ أعلى نسبة بيع خلال السنوات الماضية، وفيما يلي يرصد "صدى البلد" رسم بياني توضيحي للغاز الطبيعي المباع خلال آخر 7 سنوات.
طفرة غير مسبوقة.. تعرف على حجم الغاز الطبيعي المصري المباع 2018 /2019
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