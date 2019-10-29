طفرة غير مسبوقة.. تعرف على حجم الغاز الطبيعي المصري المباع 2018 /2019

أصدرت الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، تقريرها السنوي عن العام المالي المنقضي، والذي شهد طفرة كبيرة في العديد من الأرقام الخاصة بالإنتاج ومعدلاته، وأيضا نسبة مبيعات الغاز الطبيعي المصري.





ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأرقام المذكورة في التقرير، حيث بلغ إجمالي الغاز المنتج من الحقـول خـلال العــام المالــي 2018 / 2019 حوالــي 2.51 تريليــون قــدم مكعب غاز، بمتوسـط يومـي 6878 مليـون قـدم، وذلك بخلاف 25 مليون قدم من 3 شركات غير مرتبطة بالشبكة.



