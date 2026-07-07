قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة تتجاوز الـ 38 درجة..الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة
أبرز المعلومات عن مباراة مصر والأرجنتين بثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026
إجراءات حاسمة لزيادة انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة 2026..ماذا قررت التعليم؟
نبيل فهمي: المساس بأمن المغرب يمثل اعتداء مرفوضا على أمن دولة عربية
قصر الإليزيه: ماكرون لم يسمع أصوات انفجارات أثناء التوجه للقاء الرئيس السوري
جدولة المستحقات وتطبيق نظام الشرائح.. روشتة برلمانية لإنهاء أزمة إيجار أراضي الأوقاف
مصدر أمني: انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون بدمشق.. وأنباء عن وصوله إلى قصر الشعب
انخفاض جديد للذهب.. عيار 21 يسجل 5840 جنيهاً بالصاغة
محاكمة 100 متهم في خلية التجمع الخامس الإرهابية.. السبت
الحرارة تزيد نشاطها.. الصحة تكشف خطة مواجهة لدغات الثعابين والعقارب
لقطات من الانفجار الذي حدث بدمشق لحظة زيادة ماكرون
أسعار الدواجن اليوم .. ونقابة الأطباء البيطريين تحذر من هذا النوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المفاعل النووي المصري.. إنجاز جديد يقرّب حلم الطاقة النظيفة

وعاء ضغط المفاعل النووي المصري
وعاء ضغط المفاعل النووي المصري
وفاء نور الدين

يشهد مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء تطورات متسارعة تعكس التقدم الفعلي للمشروع، سواء على مستوى التصنيع المحلي للمكونات أو تنفيذ الأعمال الإنشائية داخل الوحدات النووية، بما يؤكد أن المشروع يسير وفق جدول زمني دقيق ورؤية استراتيجية واضحة.

تقدم  الأعمال الإنشائية للوحدة الثانية


 تشهد  الوحدة النووية الثانية  للمفاعل النووي الخميس المقبل بدء تركيب وعاء ضغط المفاعل  بعد أن شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء مراسم استقباله في مايو الماضي ويعد هذا إنجازًا جديد في إنشاء الوحدة استكمالًا لما شهدته   في أبريل الماضي     حيث تم تركيب الهيكل الداعم لوعاء المفاعل (Thrust Truss)، أحد العناصر الأساسية في منظومة الأمان داخل مبنى المفاعل.


هذا المكون، الذي يبلغ وزنه نحو 82 طنًا، تم تركيبه باستخدام رافعة عملاقة بقدرة تصل إلى 1350 طنًا، بمشاركة فريق متخصص يضم نحو 20 مهندسًا وفنيًا، في عملية عكست دقة التخطيط وكفاءة التنفيذ.

ويمثل هذا الهيكل عنصرًا حيويًا لضمان استقرار وعاء المفاعل تحت مختلف الظروف التشغيلية، ما يعزز مستويات الأمان النووي ويؤكد الالتزام بأعلى المعايير العالمية في تنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن يشهد عام 2027 توريد أول شحنة من الوقود النووي إلى موقع المحطة، إيذانًا ببدء مرحلة تشغيل منشأة نووية  وتظل الأولوية القصوى هي بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى في عام 2028.

متابعة حكومية مكثفة 

 يحظى المشروع بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل أهميته لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، إلى جانب كونه نموذجًا للتعاون الدولي المثمر بين مصر وروسيا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعات  شبه دورية مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة الموقف التنفي
وبدوره يعقد  الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًات مكثفة  مع الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، لمراجعة آخر مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز،

ويؤكد الوزير خلال  اجتماعاته أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل، مع استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين المصري والروسي، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي يقوم عليها المشروع. كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب الداخلي والخارجي، إلى جانب التوسع في التصنيع المحلي لزيادة نسبة المكون المصري.

ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة المصرية


يُعد مشروع محطة الضبعة النووية أحد أهم المشروعات القومية في قطاع الطاقة، حيث يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تنويع مصادر توليد الكهرباء، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، والحد من الانبعاثات الكربونية.

الضبعة النووية الكهرباء وزير الكهرباء السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

الارجنتين

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام منتخب مصر في المونديال ..تفاصيل

الحسين عموته

الأهلي يقدم الحسين عموته المدير الفني الجديد اليوم في مؤتمر صحفي

رونالدو

رونالدو يفاجئ الجميع بعد توديع كأس العالم: هذا أعظم إنجاز في مسيرتى

بالصور

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

5 مخاطر يتسبب بها اتساخ سابرنتينة التكييف.. احذر من تجاهلها

تكييف السيارة
تكييف السيارة
تكييف السيارة

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد