مش مجرد بقع .. اكتشف أنواع الصدفية

لوحة الصدفية

عكس الصدفية

صدفية الكريات الحمرية



قد تتطور هذه المضاعفات حول الكاحلين. قد يواجه الجسم صعوبة في تنظيم درجة حرارته ، مما قد يؤدي إلى الارتعاش ويجب على أي شخص تظهر عليه أعراض هذه الحالة زيارة الطبيب على الفور.



داء الصدفية

غثيان الصدفية غالبا ما يبدأ في مرحلة الطفولة أو سن الرشد. يبدو أنه بقع صغيرة حمراء على الجلد. البقع ليست عادة سميكة أو قشرية مثل الآفات في الصدفية البلاكية، وهناك مجموعة من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الصدفية ، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، والالتهابات العقدية، والتهاب اللوزتين، وضغط عصبى، وإصابة الجلد، وبعض الأدوية ، بما في ذلك مضادات الملاريا والليثيوم وموانع بيتا.

تعد الصدفية من أمراض المناعة الذاتية وتؤدي إلى نمو الخلايا بسرعة على الجلد.. وقد يسبب هذا النمو الزائد لويحات سميكة متقشرة قد تسبب حكة أو إزعاجا.وذكر موقع "medicalnewstoday " أن لمرض الصدفية عدة أنواع مختلفة تتباين فى شكلها وموقعها على الجسم، أبرزها:حوالي 80-90 ٪ من المصابين بالصدفية مصابون بها عادةً تظهر فى شكل زوائد حمراء مرتفعة على الجلد وملتهبة وتكون مغطاة بالقشور البيضاء وغالبًا تكون على المرفقين والركبتين وفروة الرأس وأسفل الظهر وتسمى ايضا الصدفية البلاكية.تظهر الصدفية العكسية في الإبطين والفخذ وتحت الصدر وطيات الجلد الأخرى ، مثل حول الأعضاء التناسلية والأرداف.الصدفية العكسية لها زوائد حمراء ولكنها قد تكون ناعمة ولامعة، ويؤدي التهييج الناجم عن الاحتكاك والتعرق إلى جعل هذا النوع من الصدفية أسوأ بسبب موقعه في ثنايا الجلد والمناطق الرقيقة، وهو أكثر شيوعًا عند من يعانون من زيادة الوزن أو لديهم طيات جلدية عميقة.صدفية الكريات الحمرية عبارة عن نوع التهابي ونادر بشكل خاص يمكن أن يسبب مساحات كبيرة من الاحمرار الناري عبر سطح الجسم، وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من الصدفية البلاكية غير المستقرة حيث لا يكون لها حواف محددة بشكل واضح ، بالصدفية الحمراء. قد يكون هناك أيضًا تقشير أو تقشير في الجلد وحكة شديدة وألم.