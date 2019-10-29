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رياضة

يشجع بظهره.. ميمي عبد الرازق يوضح حقيقة الإساءة لجمهور الأهلي .. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:18 م
ميمي عبد الرازق،
ميمي عبد الرازق،
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محمد رشاد
أكد ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي، أن البعض أساء فهم تصريحاته بشأن جماهير الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يسير بخطى جيدة مع المدرب السويسري الجديد رينيه فايلر.

وكان ميمي عبد الرازق صرح في وقت سابق عن جمهور الأهلي: "يشجع بظهره لأن الأهلي له اسم كبير في تاريخ كرة القدم، أميل للزمالك عن الأهلي بعد المصري، وكنت سعيدا بعد الفوز على الأهلي 3-0".

وقال عبد الرازق، في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت" مساء اليوم الثلاثاء: "لم أقصد أبدا الإساءة لجماهير النادي الأهلي، وتصريحاتي كانت للإشادة بهم، قلت هذا لأن جمهور الأهلي لديه ثقة غير عادية في اللاعبين، ولذلك يدير ظهره إلى الملعب ويشجع الفريق".

وأتم مدرب المصري السابق قائلا: "الأهلي يسير حاليا بخطى ثابتة وسياسة جيدة في الدوري تحت قيادة المدير الفني الجديد".
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