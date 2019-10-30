مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور

كشفت شركة Denza التي كانت نتيجة شراكة بين مرسيدس و BYD عن سياراتها الكهربائية Denza X.



التصميم الخارجي جاء مشابهًا لسيارات مرسيدس في بعض التفاصيل، وهو أمر متوقع نظرًا لأن مرسيدس هي من قامت بتصميم السيارة. و بالنسبة للمقصورة الداخلية نشاهد سبعة مقاعد وشاشة عرض مركزية كبيرة مع لوحة عدادات رقمية.



ميكانيكيًا ستتوفر Denza X بفئتين، فئة هجينة تجمع بين محرك تيربو سعة 2 لتر بقوة 192 حصان ومحركين كهربائيين لتصل قوتهما مجتمعة 400 حصان وتسارع إلى 100 كم/س في 5 ثوان، أما الفئة الثانية فتأتي بمحرك كهربائي بقوة 245 حصانا و تقطع مسافة 500 كيلومتر لكل شحنة.



