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سيارات

مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
كشفت شركة Denza التي كانت نتيجة شراكة بين مرسيدس و BYD عن سياراتها الكهربائية Denza X.

التصميم الخارجي جاء مشابهًا لسيارات مرسيدس في بعض التفاصيل، وهو أمر متوقع نظرًا لأن مرسيدس هي من قامت بتصميم السيارة. و بالنسبة للمقصورة الداخلية نشاهد سبعة مقاعد وشاشة عرض مركزية كبيرة مع لوحة عدادات رقمية.

ميكانيكيًا ستتوفر Denza X بفئتين، فئة هجينة تجمع بين محرك تيربو سعة 2 لتر بقوة 192 حصان ومحركين كهربائيين لتصل قوتهما مجتمعة 400 حصان وتسارع إلى 100 كم/س في 5 ثوان، أما الفئة الثانية فتأتي بمحرك كهربائي بقوة 245 حصانا و تقطع مسافة 500 كيلومتر لكل شحنة.

مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور
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