Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ولا من شاف ولا من دري.. واتساب يطلق خاصية مميزة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:36 ص
واتساب
واتساب
Advertisements
نهى حمدي
تقدم العديد من تطبيقات المراسلة الشائعة مثل فيسبوك ماسنجر، وتليجرام، وسيجنال ميزة "رسائل التدمير الذاتي"، حيث يمكنك تحديد وقت معين للرسائل في محادثتك مع شخص ما ، وسوف تختفي تلك الرسائل بعد الوقت المحدد.

في حين تأتي هذه الميزة قريبًا إلى تطبيق المراسلات العالمي "واتساب"، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، حيث تختبر الشركة خاصية الرسائل المختفية على نسخة تطبيق Android 2.19.275.

وقد تتوفر ميزة الرسالة المختفية في إعدادات الدردشة الجماعية بـ WhatsApp، ويتيح لك ضبط مؤقت التدمير لمدة خمس ثوانٍ أو ساعة واحدة.

ويعد اختفاء الرسائل ميزة لطيفة عندما ترغب في إرسال معلومات حساسة إلى شخص ما ولا تريد أن تترك وراءك أثرًا في مراسلاتك.
Advertisements

ترشيحاتنا

هنا شيحة: بغير لون شعري عشان بزهق.. وغسلت وشي ودخلت أمثل في هذا الدور.. فيديو

الزمالك ليس متسولاً.. أول تعليق من مرتضى منصور على تصالح تركي آل الشيخ مع الخطيب

مجلس النواب الأمريكي يطالب بالكشف عن ثروة أردوغان

النائب العام يكشف انفصال رأس ضحية التذكرة عن جسده في واقعة قطار 934

حقيقة رحيل وليد أزارو عن النادي الأهلي في انتقالات يناير

لأول مرة تركي آل الشيخ يكشف كواليس ساعات مجلس إدارة النادي الأهلي ومشروع المدينة الرياضية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لـ سويت شيرت ياسمين صبرى في إيطاليا.. صور

تسكّن الألم في دقيقة.. علاجات طبيعية أقوى من المسكنات

جريئة وملفتة.. 20 اطلالة لـ زوجة عصام الحضري في عيد ميلادها