ولا من شاف ولا من دري.. واتساب يطلق خاصية مميزة

تقدم العديد من تطبيقات المراسلة الشائعة مثل فيسبوك ماسنجر، وتليجرام، وسيجنال ميزة "رسائل التدمير الذاتي"، حيث يمكنك تحديد وقت معين للرسائل في محادثتك مع شخص ما ، وسوف تختفي تلك الرسائل بعد الوقت المحدد.





في حين تأتي هذه الميزة قريبًا إلى تطبيق المراسلات العالمي "واتساب"، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، حيث تختبر الشركة خاصية الرسائل المختفية على نسخة تطبيق Android 2.19.275.





وقد تتوفر ميزة الرسالة المختفية في إعدادات الدردشة الجماعية بـ WhatsApp، ويتيح لك ضبط مؤقت التدمير لمدة خمس ثوانٍ أو ساعة واحدة.



