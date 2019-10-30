كلام نهائي.. مرتضى منصور يعلن انطلاق قناة الزمالك في هذا الموعد

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن الموعد النهائي لانطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة.





وأعلن مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم ان انطلاق قناة الزمالك الجديدة سيكون يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل، وان القناة ستحظى بمحتوى ينال اعجاب الجماهير.





وأشار مرتضى منصور الى انه خلال الايام المقبلة سيتم تصوير برومو للقناة الجديدة يوم السبت المقبل للإعلان عنها، سيظهر فيه كافة نجوم نادي الزمالك.





وانتقد رئيس الزمالك من وصفهم بأنه "كذبوا انطلاق القناة" مؤكدًا: "القناة هتنطلق يوم 16-11، عشان بس اللي كانوا بيقولوا القناة أكذوبة، القناة هتظهر للجميع الشهر الجاي".



