برنامج الهجرة 2021.. السفارة الأمريكية تعلن الإجراءات الجديدة

كشفت السفارة الأمريكية في القاهرة أن هناك تغييرا في سياسة تقديم برنامج الهجرة لعام 2021.



وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة إن هناك تغييرا في سياسة تقديم برنامج الهجرة لعام 2021، حيث يجب أن يكون على كل ورقة تقديم رقم جواز السفر وبلد الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية لجواز سفر ساري المفعول ، غير منتهي الصلاحية.



وأضافت أن هذا الشرط ينطبق على المشارك الرئيسي فقط، وليس على التابعين.



وتابعت السفارة الأمريكية في القاهرة أن الإدارة أيضًا أوضحت قواعد برنامج الهجرة 2021 لتوضيح أن الإخفاق في تقديم جميع معلومات المتقدم المطلوبة، بما في ذلك رقم جواز سفر ساري المفعول وصور فوتوغرافية متوافقة لجميع أفراد الأسرة، سيؤدي إلى استبعاد حتمي.