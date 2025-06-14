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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. سيمون دخلت الفن من بوابة الغناء

سيمون
سيمون
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم الفنانة سيمون، بعيد ميلادها حيث ولدت فى منطقة شبرا الشهيرة، بمدينة القاهرة، فى الرابع عشر من شهر يونيو عام 1966 ، واستطاعت أن تحقق عديد من النجاحات خلال مشوارها الفني. 

بداية سيمون الفنية 

اسمها بالكامل "سيمون فيليب بشاي"، درست في مدارس الراهبات .. وهي خريجة كلية الآداب قسم لغة فرنسية، وحصلت على ليسانس الأدب الفرنسي من جامعة عين شمس، كما أنها درست أيضاً في الجامعة الامريكية.

بدأت "سيمون" مشوارها الفني من خلال الغناء ذلك بمشاركتها في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" بأغنية قدمتها باللغة اليونانية، قدمت ايضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينات القرن العشرين وكان من أشهرها اغنيات "تاكسى" و"مش نظرة وابتسامة" و"ساعتي مش مضبوطة" و "بتكلم جد"، وذلك بمشاركة المطرب والموسيقى الليبي الكبير حميد الشاعري.

دخول سيمون التمثيل 

دخلت مجال التمثيل، بعد أن وجدت الفرصة، بمشاركتها مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلمها الشهير "يوم مر ويوم حلو" عام 1988 ، ثم توالت أعمالها بعد ذلك، وقدمت العديد من الأعمال في التليفزيون والسينما والمسرح، وصلت الى 22 عملا فنيا متنوعا، بينما على صعيد الغناء ففي رصيدها 6 ألبومات غنائية.

أبرز أعمال سيمون 

من أبرز الاعمال الفنية التى قدمتها الفنانة سيمون، على الشاشة السينمائية، "حالة اشتباه" و "الهجامة" و "آيس كريم في جليم" و "فزاع".. بالاضافة الى أول افلامها "يوم مر ويوم حلو" مع فاتن حمامة والكينج محمد منير.

أما على خشبة المسرح، فقد شكلت "سيمون" ثنائياً مع الفنان الكبير محمد صبحي، من خلال عدة مسرحيات، ابرزها "كارمن" و "لعبة الست" و “سكة السلامة 2000”.

وحصلت الفنانة سيمون على جائزة أفضل ممثلة مسرحية لثلاث سنوات متتالية عن مسرحياتها الثلاث مع محمد صبحي.

وعلى صعيد الاعمال الدرامية التى قدمتها سيمون للتليفزيون، نذكر منها على سبيل المثال، مسلسلات "زيزينيا" و "حلم الجنوبي" و "أبوالعلا 90" و "فارس بلا جواد" و "قيود من نار" و "زى الورد" و “بين السرايات”.

غابت "سيمون" عن المشهد التمثيلي ومجال الفن بصفة عامة وخاصة الغناء، عدة سنوات لكنها عادت بقوة كممثلة بدور البطولة في الموسم الرمضانى 2015 ، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل "بين السرايات"، حيث قدمت شخصية "صباح"، ولاقت نجاحا واستحسانا من الجمهور والنقاد. 

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