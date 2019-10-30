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فن

في عيد ميلادها.. كيف تخلصت ديانا كرزون من الوزن الزائد إلى الأبد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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قسم الفن
تحتفل الفنانة الأردنية ديانا كرزون اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الـ36، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 30 أكتوبر من عام 1983.

ولاحظ الكثيرون أن "سوبر ستار العرب" ديانا كرزون بدأت حياتها بوزن زائد، قبل أن تعود إلى الوزن المثالي، دون أن يعرف البعض ماذا فعلت لاستعادة رشاقتها.

خضعت ديانا كرزون لعملية ربط معدة أفقدتها عشرات الكيلوجرامات بوقت قياسي، كما قالت في تصريحات صحفية، مضيفة أنها اعتمدت ريجيم الماء أيضا.

وأضافت أنها خضعت للعملية صدفة، ودون سابق إعداد، حيث التقت بصديق لها في القاهرة فوجئت أنه فقد كثيرا من وزنه، وأخبرها أنه قام بعملية تحويل المعدة، فطلبت منه رقم هاتف الطبيب الذي أجرى العملية له، وبالفعل قامت ديانا بهذه العملية وخسرت العديد من الكيلوجرامات التي منحت جسدها الرشاقة المثالية.
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