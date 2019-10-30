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اقتصاد

حماية المستهلك: إجراءات قانونية عاجلة ضد المخالفين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:11 م
الأسواق
الأسواق
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محمد صبيح
حذر اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة البعض استغلال إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصه على مصلحة الوطن والمواطن من خلال ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدا أن الجهاز لن يتوانى لحظة فى اتخاذ اجراءات قانونية عاجلة حيال المخالفين.

وأكد عبد المعطى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك فى حالة انعقاد مستمر وبالتنسيق مع كافة المحافظات لتلقى أى شكاوى او بلاغات او معلومات بشأن اى ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين.

وأشار إلى أن الجهاز على استعداد لتلقى الشكاوى التى ترد عبر موقع الجهاز أو من خلال الخط الساخن 19588 أو خدمة الواتس أب(المواطن رقيب) رقم 01281661880 ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية. WWW.CPA.GOV.EG.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه مع الحكومة أمس الثلاثاء، بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمهاالدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل ، كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.
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