Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الإنجاب عن طريق الحقن المجهري

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:16 م
حكم الإنجاب عن طريق
حكم الإنجاب عن طريق الحقن المجهري
Advertisements
إيمان طلعت
حكم الإنجاب بطريقة الحقن المجهري.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأضاف ممدوح، قائلًا: إن الإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقَّحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين جائزٌ شرعًا، ما لم يُشَكِّل اختيارُ أحد الجِنسين ظاهرةً عامة.

وأشار الى أنه بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعًا ومادام أن هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلَّا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يدِ طبيبٍ حاذقٍ مؤتَمَنٍ في تعامله.

حكم الحقن المجهرى وضوابطه
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من الحقن المجهري، ولكن هناك عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد.

وأضاف المركز فى فتوى له عن حكم الحقن المجهرى لمن لديها مشكلة فى الحمل الطبيعى، أن أول هذه الضوابط أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا الحقن، كأن تكون الزوجة تعاني من مشاكل في الحمل الطبيعي، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.

وأوضح، المركز، أنه قبل كل هذه الضوابط على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجميد البويضات .. الإفتاء تحدد 4 شروط لإجراء العملية

تحديد نوع الجنين أثناء الحمل.. حكم الشرع وضوابطه

ترشيحاتنا

احتلال السفارة السعودية والأمريكية بـ العراق.. تصريحات مثيرة لـ إيراني مقرب من خامنئي

الزمالك ليس متسولاً.. أول تعليق من مرتضى منصور على تصالح تركي آل الشيخ مع الخطيب

روشتة لعلاج الوسواس القهري أثناء الصلاة

اقتصادية النواب تكشف عن تراجع أسعار 4 سلع مهمة.. تفاصيل

تغييرات بالجملة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في كأس الرابطة

بعد ما وصلت للسن ده.. نشوى مصطفى تسأل وتنتظر الإجابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة و الأناقة .. 20 صورة تكشف إطلالات خطيبة محمود العسيلي فى عيد ميلادها

القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية قتل شهيد التذكرة بقطار طنطا

راجح يطعن محمود البنا من جديد.. شهيد الشهامة يجسد واقعة القتل.. شاهد