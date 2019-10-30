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محافظات

حياتها في خطر.. البحث عن سمكة قرش في البحر الأحمر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:16 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
ناشدت جمعية المحافظة على البيئة بمحافظة البحر الأحمر، غواصي البحر الأحمر، بالبحث عن سمكة قرش من نوع المحيطة "لونج مانوس" وهي إحدى أسماك القرش بمياه البحر الأحمر، بعد أن تم رصدها وطوق بلاستيك عالق فى رقبتها مما يهدد حياتها للخطر.

وأشارت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم البحث عن هذا القرش المسكين لإنقاذه بعد رصده في منطقة جزيرة الإخوة، داعية لإبلاغها عن مكانه إذا صادفها أحد أثناء الغوص في أي مكان في البحر الأحمر.

من جانبها، قالت هبة شوقي المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على البيئة، أن تلك السمكة من نوع اللونج مانوس الذى تشتهر الشعاب المرجانية بمرسى علم بوجوده حيث يحرص السياح على مشاهدته وكثير من الافواج السياحية القادمة للغوص تأتي خصيصا لمشاهدة هذه النوعية من القروش وبالاخص بمنطقة شعاب "الفين ستون" حيث يكثر ظهور هذه النوعية من القروش والتى يزداد تواجدها فى شهر سبتمبر من كل عام ويعد هذا القرش من نوعية القروش الاقل خطورة عن غيرها من القروش مثل "قرش النمر" و"القرش الأبيض".

وطالب حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، محميات البحر الأحمر، بضرورة عقد عددًا من الندوات وورش العمل لشرح كيفية التعامل مع تلك الأسماك، وأيضا التأكيد على عدم استخدام المواد البلاستيكية وإلقاء الأكياس والاحبال في مياه البحر لما يسببه من ضرر ويهدد الحياة البحرية.
حياتها في خطر.. البحث عن سمكة قرش في البحر الأحمر
حياتها في خطر.. البحث عن سمكة قرش في البحر الأحمر
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