حياتها في خطر.. البحث عن سمكة قرش في البحر الأحمر

ناشدت جمعية المحافظة على البيئة بمحافظة البحر الأحمر، غواصي البحر الأحمر، بالبحث عن سمكة قرش من نوع المحيطة "لونج مانوس" وهي إحدى أسماك القرش بمياه البحر الأحمر، بعد أن تم رصدها وطوق بلاستيك عالق فى رقبتها مما يهدد حياتها للخطر.





وأشارت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم البحث عن هذا القرش المسكين لإنقاذه بعد رصده في منطقة جزيرة الإخوة، داعية لإبلاغها عن مكانه إذا صادفها أحد أثناء الغوص في أي مكان في البحر الأحمر.





من جانبها، قالت هبة شوقي المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على البيئة، أن تلك السمكة من نوع اللونج مانوس الذى تشتهر الشعاب المرجانية بمرسى علم بوجوده حيث يحرص السياح على مشاهدته وكثير من الافواج السياحية القادمة للغوص تأتي خصيصا لمشاهدة هذه النوعية من القروش وبالاخص بمنطقة شعاب "الفين ستون" حيث يكثر ظهور هذه النوعية من القروش والتى يزداد تواجدها فى شهر سبتمبر من كل عام ويعد هذا القرش من نوعية القروش الاقل خطورة عن غيرها من القروش مثل "قرش النمر" و"القرش الأبيض".



