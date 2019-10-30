صرف صحى القاهرة: بدء تجديد شبكات المرج وعين شمس والدرب الأحمر وباب الشعرية



كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، ان الشركة تمكنت من الانتهاء من حوالي ٦٠٪؜ من خطة الإحلال والتجديد للعام المالى الجارى، لافتا إلى انه من المقرر الانتهاء من تنفيذ كامل خطة الإحلال والتجديد قبل انتهاء العام المالى .



وحول الأمطار و خطة الإحلال والتجديد، قال المهندس عادل حسن ان خطة الإحلال مستمرة، طوال العام ، وسقوط الامطار الأخيرة لن يؤثر على استكمال خطة الإحلال والتجديد.



وأكد المهندس عادل حسن أنه تمت إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لإجراء إحلال وتجديد لشبكات الصرف وعدد من المحطات داخل مختلف الأماكن بالمحافظة، لافتا إلي أن الشركة القابضة وفرت لشركة صرف القاهرة مبلغ 100 مليون جنيه، وتم توفير مبلغ 150 مليون جنيه من ميزانية الشركة .



وأوضح رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن الشركة قررت البدء في إحلال وتجديد الشبكات في معظم المناطق العشوائية بالعاصمة، أبرزها منطقة المرج، وعين شمس والدرب الأحمر وباب الشعرية، وعدد من الأحياء الفقيرة داخل نطاق العاصمة.





وأكد المهندس عادل حسن، أنه تم صرف مبلغ ٦٠ مليون جنيه حتي الآن من خطة الإحلال والتجديد، لافتا إلي أن الشركة تقوم بالبدء فى إحلال وتجديد الشبكات التى تطلب التدخل علي الفور، لمواجهة أي طفوحات تظهر.



