Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والأتراك.. قوات أردوغان والمرتزقة تحتل 5 قرى

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:06 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات العدوان التركي بمساعدة المرتزقة احتلت عدة قرى في ريف رأس العين بعد اشتباكات عنيفة.

وقال الوكالة إن الأتراك احتلوا قرى السيباطية والمناخ ورجلة الحمرا والجميلية والقاسمية، كما قطعت طريق( تل تمر- أبو راسين).

وأفادت الوكالة بأن وحدات من الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي فيما واصلت قوات العدوان ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة.

كما شنت قوات رجب طيب أردوغان ومرتزقته هجومًا واسعًا على ناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي بالتزامن مع عدوان مدفعي على أحيائها بحسب المراسل الذي أشار إلى أن قوات النظام التركي ومرتزقته احتلت قريتي المحمودية والدربو بريف رأس العين بعد استهدافهما بسلاحي الطيران والمدفعية.
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة.. محمود الخطيب يرفض احتفال قناة الأهلي بعيد ميلاده

شاهد.. زبونة تطلق النار على مطعم وجبات سريعة شهير.. لن تصدق السبب

رسالة خطية من أمير الكويت لـ تميم بن حمد.. ما فحواها ؟!

وزيرة التخطيط تكشف عن أسباب انخفاض أسعار السلع الأساسية

دفعت التمن.. أيمن بهجت قمر يعلق على تصالح الخطيب وتركي آل الشيخ

المعلمة حظوظ وأندريا وصفقة أفيون الصعيد.. ضربة قاضية لـ مافيا المخدرات في الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لـ نجم الأهلي الهارب في تدريبات النجم الساحلي بعد انتهاء الأزمة

في عيد ميلادها.. إيفانكا ترامب من عارضة أزياء لابنة رئيس أمريكا

شاهد.. بأفضل لقطة من قلب المسجد الحرام.. مصور سعودي يفوز بجائزة سيينا الدولية