اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والأتراك.. قوات أردوغان والمرتزقة تحتل 5 قرى

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات العدوان التركي بمساعدة المرتزقة احتلت عدة قرى في ريف رأس العين بعد اشتباكات عنيفة.



وقال الوكالة إن الأتراك احتلوا قرى السيباطية والمناخ ورجلة الحمرا والجميلية والقاسمية، كما قطعت طريق( تل تمر- أبو راسين).



وأفادت الوكالة بأن وحدات من الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي فيما واصلت قوات العدوان ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة.



كما شنت قوات رجب طيب أردوغان ومرتزقته هجومًا واسعًا على ناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي بالتزامن مع عدوان مدفعي على أحيائها بحسب المراسل الذي أشار إلى أن قوات النظام التركي ومرتزقته احتلت قريتي المحمودية والدربو بريف رأس العين بعد استهدافهما بسلاحي الطيران والمدفعية.