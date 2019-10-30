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فن

بطلته منة شلبى .. خالد أنور ينضم لـ فى كل أسبوع يوم جمعة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:24 م
أحمد البهى
تعاقد الفنان الشاب خالد أنور على الانضمام الى فريق عمل مسلسل فى كل أسبوع يوم جمعة ، والذى من المقرر أن تدور أحداثه فى 10 حلقات فقط .

المسلسل يستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر ، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

المسلسل من المقرر ان يقوم ببطولته عدد من الفنانين إبرزهم ، منة شلبى واسر ياسين ، سوسن بدر ، عارفة عبد الرسول ، ومن المرجح عرضه على احدى المنصات الالكترونية.
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