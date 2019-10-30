بطلته منة شلبى .. خالد أنور ينضم لـ فى كل أسبوع يوم جمعة

تعاقد الفنان الشاب خالد أنور على الانضمام الى فريق عمل مسلسل فى كل أسبوع يوم جمعة ، والذى من المقرر أن تدور أحداثه فى 10 حلقات فقط .



المسلسل يستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر ، ومن إخراج محمد شاكر خضير.



المسلسل من المقرر ان يقوم ببطولته عدد من الفنانين إبرزهم ، منة شلبى واسر ياسين ، سوسن بدر ، عارفة عبد الرسول ، ومن المرجح عرضه على احدى المنصات الالكترونية.