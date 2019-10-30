بطلته منة شلبى .. خالد أنور ينضم لـ فى كل أسبوع يوم جمعة

تعاقد الفنان الشاب خالد أنور على الانضمام الى فريق عمل مسلسل فى كل أسبوع يوم جمعة ، والذى من المقرر أن تدور أحداثه فى 10 حلقات فقط .
المسلسل يستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر ، ومن إخراج محمد شاكر خضير.
المسلسل من المقرر ان يقوم ببطولته عدد من الفنانين إبرزهم ، منة شلبى واسر ياسين ، سوسن بدر ، عارفة عبد الرسول ، ومن المرجح عرضه على احدى المنصات الالكترونية.
المسلسل يستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر ، ومن إخراج محمد شاكر خضير.
المسلسل من المقرر ان يقوم ببطولته عدد من الفنانين إبرزهم ، منة شلبى واسر ياسين ، سوسن بدر ، عارفة عبد الرسول ، ومن المرجح عرضه على احدى المنصات الالكترونية.