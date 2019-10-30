هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

عادة ما تجد الأمهات حيرة في وجبة العشاء، وتحاول تقديم أكلة خفيفة وصحية في نفس الوقت، ومختلفة بالطبع عن وجبة الغداء، ومن أسهل الأكلات التي يمكنك تقديمها لأسرتك في وجبة العشاء، الكلوب ساندوتش، فهو سريع التحضير ويحتوي على عناصر غذائية صحية وخفيف أيضًا على المعدة فلا يسبب انتفاخ البطن قبل النوم .



نقدم لك منيو بسيط لوجبة عشاء اليوم .. كلوب ساندوتش مع عصير الرمان الصحي والمفيد للكبار والصغار، وسلطة خضراء .





أولًا : مكونات كلوب ساندوتش :



4 شرائح خبز التوست

2 ملعقة جبن كريمي

ملعقة كبيرة من المايونيز

شرائح خس

شرائح طماطم

2 ثمرة خيار مخلل

3 شرائح جبن شيدر

3 شرائح تيركي مدخن





طريقة عمل كلوب ساندوتش :



قومي بتحميص خبز التوست على الجانبين، سواء في التوستر الخاص به أو في الفرن



في وعاء اخلطي الجبن الكريمي مع المايونيز، وضعي طبقة من الخليط على شريحة التوست



ضعي شريحة من الجبن الشيدر ثم شريحة التيركي المدخن



ضعي شرائح الخس والطماطم والخيار المخلل ثم شريحة التوست الأخيرة





ثانيًا عصير الرمان :



- قومي بتقشير 2 ثمرة رمان ، وأخرجي منها الحبات في وعاء منفصل



- في الخلاط الكهربي ضيفي خبات الرمان مع 2 ملعقة من السكر أو استبدليه بالعسل الأبيض ونصف كوب من الماء



- يمكنك تصفية الخليط بعد خفقه بالخلاط، لكن صحيًا الأفضل تناوله دون تصفية للاستفادة بالعناصر الغذائية الموجودة في حبات الرمان .



ثالثًا السلطة الخضراء :



قطعي شرائح من الطماطم والخيار والخس والجزر المبشور مع عصير ليمونة ورشة ملح، فطبق السلطة صحي للكبار والصغار، ويمنح الجسم العديدمن العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الطفل للنمو بشكل سليم .