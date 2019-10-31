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اقتصاد

تضمنت منح التأشيرة.. 4 اتفاقيات بين السعودية والبرازيل لتعزيز التعاون

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
4 اتفاقيات بين السعودية
4 اتفاقيات بين السعودية والبرازيل
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وكالات
شهد الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس جايير بولسونارو رئيس البرازيل اليوم، توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية والبرازيل، وذلك في مجالات الدفاع، وتنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، والتعاون الثقافي، وجودة وسلامة المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل.

وكان الملك سلمان عقد اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس جايير بولسونارو تم خلالها استعراض العلاقات بين المملكة والبرازيل وفرص تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وحدد الجانبان عدة مجالات ذات أهمية مشتركة للتعاون والاستثمار مثل: القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة والتعدين والبنية التحتية والنقل والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، واتفق الجانبان على تكثيف التعاون في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتعاون الثقافي واستخدام الفضاء الخارجي والرياضة، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما رحب الجانبان بالإعلان عن بدء مفاوضات تجنب الازدواج الضريبي وتيسير الاستثمار لتوسيع التدفقات الاستثمارية بين البلدين.
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