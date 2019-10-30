كأس الرابطة الإنجليزية.. رفاق تريزيجيه والمحمدي يتقدمون على ولفرهامبتون

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ولفرهامبتون وأستون فيلا ، بتقدم رفاق المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية "الكارابوا".



سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن ، الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي ، في الدقيقة 28 ، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.



ويشارك المصريان أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة بصفة أساسية.