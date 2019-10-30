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رياضة

كأس الرابطة الإنجليزية.. رفاق تريزيجيه والمحمدي يتقدمون على ولفرهامبتون

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:53 م
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ولفرهامبتون وأستون فيلا ، بتقدم رفاق المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية "الكارابوا".

سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن ، الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي ، في الدقيقة 28 ، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

ويشارك المصريان أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة بصفة أساسية.
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