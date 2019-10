بعد تعرضها للانتقاد بسبب الفيلر.. هند البلوشي بإطلالة ساحرة

نشرت الممثلة الكويتية هند البلوشي صورة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وذلك بإطلالة ساحرة وغير متوقعة لكل متابعيها، وقامت هند البلوشي بنشر الصورة بعد تعرضها لحملة من الانتقادات اللاذعة والتعليقات التي لا تخلو من السخرية، وذلك بعد أن قامت بالظهور بدون مكياج عقب إزالة الفيلر من وجهها.



وعلقت الممثلة الكويتية هند البلوشي على صورتها، وقالت "قل للذي لست أدري من تلوّنه.. أناصحٌ أم على غشّ يداجيني.. تغتابني عند أقوام وتمدحني.. في آخرين وكلٌ عنك يأتيني.. هذان أمران شبّ البون بينهما.. فاكفف لسانك عن ذمّي وتزييني".



وارتدت هند البلوشي فستانا باللون الأسود اللامع، وبأكمام طويلة، مع جوانتي باللون الأسود والمصنوع من الدانتيل، وكانت إطلالتها أشبه بإطلالة الفنانات في عصر السبعينيات.



ورفعت هند البلوشي شعرها إلى الأعلى بتسريحة شعر مميزة، وترجع إلى عصر السبعينات، فيما اختارت قبعة كبيرة من نفس لون الفستان.



وظهرت هند البلوشي بمكياج مميز للغاية، والذي تناسب مع ملامح وجهها الخليجية، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الآي لاينر الأسود، والسموكي إيز، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.



فيما اختارت هند البلوشي أن تبرز جمال إطلالتها، وذلك عبر ارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.



































View this post on Instagram



























قل للذي لست أدري من تلوّنه.. أناصحٌ أم على غشّ يداجيني.. تغتابني عند أقوام وتمدحني.. في آخرين وكلٌ عنك يأتيني هذان أمران شبّ البون بينهما.. فاكفف لسانك عن ذمّي وتزييني G.m 😊

A post shared by •Hend Jm. Alblooshi (@hind_albloushii) on Oct 29, 2019 at 3:08pm PDT