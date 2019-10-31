حقوق الإنسان بالعراق: مقتل 100 وإصابة 5500 من المتظاهرين وقوات الأمن

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن مقتل ١٠٠ شخص وإصابة ٥٥٠٠ من المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية خلال الأيام الماضية، فيما دعت المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الابتعاد عن الاحتكاك والالتزام التام بسلمية التظاهرات.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء الأربعاء، عن المفوضية في بيان قوله :" أشرنا بازدياد أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات ومشاركة العديد من النقابات والجمعيات والمنظمات والجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة والعوائل العراقية بشكل يكفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والتعاون الكبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بعض المحافظات الذي انعكس على سلمية التظاهرات خلال اليومين الماضيين بعد ما حصلت أعمال عنف نتيجة المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية ومقرات الأحزاب والمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة والغازات المسيلة للدموع والهراوات والحجارة".



وأضافت أن ذلك أدى إلى وفاة (١٠٠) شخص وإصابة ( ٥٥٠٠) من المتظاهرين والقوات الأمنية واعتقال (٣٩٩) افرج عن(٣٤٣) منهم وإلحاق الأضرار ب (٩٨) مبنى من الممتلكات العامة والخاصة"، داعية "المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الابتعاد عن الاحتكاك والالتزام التام بسلمية التظاهرات والابتعاد عن أي أعمال عنف مقصودة أو غير مقصودة قد تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا بين الطرفين".



وأكدت المفوضية أن "على القوات الأمنية تطبيق معايير الاشتباك الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل وصول فرق الإسعاف الفوري والدفاع المدني إلى أماكن التظاهرات"، داعية "القوات الأمنية بتسهيل مهام الإعلاميين والقنوات الإعلامية ومنع أي انتهاك ضدهم".



وطالبت المفوضية بـ"عقد مؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لوضع الحلول الواقعية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية من قبل الحكومة العراقية وفق أسقف زمنية محددة وبما ينعكس على واقع حقوق الإنسان في العراق"، مشددة على ضرورة "تعويض الشهداء والجرحى والمعتقلين ماديا ومعنويا عما لحق بهم من أضرار".