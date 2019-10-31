Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حقوق الإنسان بالعراق: مقتل 100 وإصابة 5500 من المتظاهرين وقوات الأمن

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:11 ص
العراق
العراق
Advertisements
كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن مقتل ١٠٠ شخص وإصابة ٥٥٠٠ من المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية خلال الأيام الماضية، فيما دعت المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الابتعاد عن الاحتكاك والالتزام التام بسلمية التظاهرات.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء الأربعاء، عن المفوضية في بيان قوله :" أشرنا بازدياد أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات ومشاركة العديد من النقابات والجمعيات والمنظمات والجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة والعوائل العراقية بشكل يكفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والتعاون الكبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بعض المحافظات الذي انعكس على سلمية التظاهرات خلال اليومين الماضيين بعد ما حصلت أعمال عنف نتيجة المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية ومقرات الأحزاب والمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة والغازات المسيلة للدموع والهراوات والحجارة".

وأضافت أن ذلك أدى إلى وفاة (١٠٠) شخص وإصابة ( ٥٥٠٠) من المتظاهرين والقوات الأمنية واعتقال (٣٩٩) افرج عن(٣٤٣) منهم وإلحاق الأضرار ب (٩٨) مبنى من الممتلكات العامة والخاصة"، داعية "المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الابتعاد عن الاحتكاك والالتزام التام بسلمية التظاهرات والابتعاد عن أي أعمال عنف مقصودة أو غير مقصودة قد تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا بين الطرفين".

وأكدت المفوضية أن "على القوات الأمنية تطبيق معايير الاشتباك الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل وصول فرق الإسعاف الفوري والدفاع المدني إلى أماكن التظاهرات"، داعية "القوات الأمنية بتسهيل مهام الإعلاميين والقنوات الإعلامية ومنع أي انتهاك ضدهم".

وطالبت المفوضية بـ"عقد مؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لوضع الحلول الواقعية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية من قبل الحكومة العراقية وفق أسقف زمنية محددة وبما ينعكس على واقع حقوق الإنسان في العراق"، مشددة على ضرورة "تعويض الشهداء والجرحى والمعتقلين ماديا ومعنويا عما لحق بهم من أضرار".
Advertisements

موضوعات متعلقة

إعلان حالة الطوارئ .. كيف استعدت الداخلية العراقية للتعامل مع مظاهرات الغد

متظاهرون يحتشدون في بغداد بساحة التحرير ينددون بإيران وقاسم سليماني

العراق.. عبد المهدي يتعهد بتعديلات دستورية ومكافحة الفساد

بعد سقوط عشرات القتلى.. أول تعليق من الداخلية العراقية على ضحايا الاحتجاجات

محافظ كربلاء: القوات الأمنية العراقية التزمت ضبط النفس خلال التظاهرات الأخيرة

ترشيحاتنا

مش انا اللى اخترت لوني ولا شكلي.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا |شاهد

اخبار البرلمان.. النقل تكشف عن حقيقة تحرك قطار بدون سائق.. وغرامة 5 آلاف جنيه على ارتداء زي غير محتشم

إبادة الأرمن.. 30 دولة تتحد ضد تركيا في معركة الاعتراف.. فماذا يعني ذلك؟

محمد الشناوي يضع نفسه في مأزق أمام أحمد شوبير.. تعرف على السبب

آرسنال يتقدم مجددا 5-4 على ليفربول بـ صاروخية .. فيديو

AP : قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني يرأس اجتماع للحكومة العراقية في بغداد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تنزلق من فوق الشلال بعدما فشل حبيبها في الإمساك بيدها.. وهذا آخر ما قالته

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور