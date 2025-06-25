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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«التمثيل المشرف لا يكفي».. لميس الحديدي تعلق على خروج الأهلي من مونديال الأندية

لميس الحديدي
لميس الحديدي
سارة عبد الله

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على خروج النادي الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي.

وقالت لميس الحديدي، في تصريحات خلال برنامجها التلفزيوني: «كأس العالم للأندية بطولة مهمة جدًا للنادي الأهلي، وكان من المهم أن يكون موجودًا وسط الكبار. أنا مش من هواة التمثيل المشرف، وكنت أتمنى أن نحقق أداءً أفضل من كده».

وأضافت: «اللي حصل حصل، ونفتح صفحة جديدة. قدامنا بطولات تانية مع الكبار، ويلا نشتغل».

مباراة الأهلي وبورتو
وكان الأهلي قد التقى مع بورتو، فجر الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 4-4، لينهي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية محتلًا المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين.

وسجّل أهداف الأهلي وسام أبو علي (3 أهداف - هاتريك) ومحمد علي بن رمضان المنضم حديثًا للفريق.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاعب الأهلي وسام أبو علي أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بورتو بعد تسجيله «هاتريك».

لميس الحديدي كأس العالم للأندية الأهلي بورتو البرتغالي النادي الأهلي

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