شاهد.. تقرير بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-10-2019

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار كبير فى درجات الحرارة اليوم، الخميس 31 /10 /2019؛ حيث يسود طقس منخفض الحرارة على الدلتا والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وسنتعرف فيما يلي على درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 31 - 10 - 2019.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم





واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرًا مفصلاً بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، على النحو التالي:





بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم





القاهرة 27

مرسى مطروح 26

الإسكندرية 24

دمياط 25

بورسعيد 25

العريش 25

رفح 24

الإسماعيلية 26

السويس 26

وادى النطرون 27

المنصورة 26

طنطا 26

سانت كاترين 24

الغردقة 30

شرم الشيخ 30

الفيوم 27

المنيا 27

أسيوط 28

سوهاج 28

قنا 29

الأقصر 30

الوادى الجديد 31

أسوان 31

حلايب 28

شلاتين 31

أبو الرماد 30

رأس حدربة 28



