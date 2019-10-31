نوح وابن البوابة وسيوة يحصدون جوائز مهرجان إسماعيل ياسين في السويس

أعلنت ادارة مهرجان سواسية السينمائي للافلام الوثائقية والقصيرة والتصوير في حفل كبير بمركز الإعلام بالسويس، نتائج مسابقة مهرجان اسماعيل ياسين الفنية حيث حصد فيلم نوح للمخرج أبانوب يوسف وبطولة باتع خليل وهاني عبد الحي وجوناثان رضا وماهر جريبي على المركز الأول في الافلام القصيرة، وفاز بالمركز الثاني فيلم ابن البواب وتسلمها المخرج العمل محمد نعمان.



أما الافلام الوثائقية فحصل فيلم سيوة على المركز الاول وتسلم الجائزة سلمي سعيد معد الفيلم ، اما جائزة الابداع فحصل عليها المخرج مدحت حسان على مجمل اعماله الابداعية.



كما حصل الفنان محمد سمير على جائزة الابداع وافضل ممثل عن فيلم ابن البواب وحصل الطفل آدم أشرف على جائزة الابداع عن دوره بفيلم ابن البواب ، وفي قسم التصوير الفوتوغرافي فاز الفنان المصور هشام سمير بالمركز الاول بالابداع فى التصوير .



وخلال فعاليات المهرجان تم افتتاح معرض ومتحف للفنان اسماعيل ياسين واعماله الفنية وقام بافتتاحه سامية شاهين زوجه المخرج ياسين اسماعيل ياسين والاديب يوسف القعيد و وشارك بالفعاليات لفيف كبير من المبدعين والشباب والمخرجين ومجلس امناء صالون سواسية برئاسة النائب عبد الحميد كمال.

هذا وتم تكريم اسم المخرج الفنان ياسين اسماعيل ياسين وتسلمتها ضيف شرف المهرجان سامية شاهين وتم تكريم الاديب الكبير يوسف القعيد ضيف شرف المهرجان وتكريم اسم رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات واحمد يحي من هئية الاستعلامات لاستضافة الفعالية الثقافية وتكريم الفائزين ، كما تم تكريم ماجدة عشماوي عن دورهما الكبير فى هدمة المجتمع المحلي بالسويس.



وفي نهاية الفعاليات تم تكريم اسم الشاعر عصام ستاتي عن دورة فى المجال الثقافي بالسويس واسم الراحل الكابتن غزالي مؤسس فرقة اولاد الارض وتكريم خاص لاسم اللواء محمد بدوي الخولي محافظ السويس اثناء حرب اكتوبر 1973 على دوره الوطني .



كان اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس استقبل قبل انطلاق الفعاليات النائب عبد الحميد كمال والاديب يوسف القعيد بمكتبه بديوان عام محافظة السويس فى جلسة خاصة وترحيب بضيف السويس الاديب يوسف القعيد فى لقاء ساد فيه اجواء المحبة واستعادة الذاكرة الوطنية وتاريخ السويس والمقاومة الشعبية ودور الثقافة والفن كقوة ناعمة هامة فى مصر.