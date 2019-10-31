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النصر للكيماويات الوسيطة تهدى الرئيس السيسى نسخة من المصحف.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
أهدى اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، نسخة من المصحف الشريف خلال فعاليات مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ٣ التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش.


وتعد شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتى شهدت تطورًا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع فى العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.

جدير بالذكرأن شركة النصر للكيماويات الوسيطة قد أنشأت عام 1972 وهى شركة متخصصة فى الصناعات الكيماوية، وصناعة الأسمدة، والغازات الصناعية، والطبية، والمبيدات الحشرية.
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