دار الزيات تصدر كتاب "عني" لـ رانيا صلاح العريني

صدر حديثا لدار الزيات للنشر والتوزيع، كتاب "عني"، للكاتبة والشاعرة رانيا صلاح العريني، ضمن إصدار الدار استعدادا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورت 51 المقرر انطلاقها في يناير المقبل.



الكتاب عبارة عن رحلة حياة الكتابة، ليضم بعض المواقف والظروف التي تعرضت لها عبر حياتها، لتكشف للشباب كيفية التخلص من المعوقات التي تواجهها في الحياة والتغلب عليها.



ويحتوي الكتاب، بجانب بعض فقراته النصوصية بعض من أشعار المؤلفة، وجاء على غلافه:



"من وسط نار البَرد باكتب لكم..

وباقول لكم..

أنا اللي داق المُر.. وماحلّاش

أنا العاشق بدون رجعة

وطابعة الكِلمة في جروحه

وماستغناش..

أنا العاصي بدون توبة

وطوبة فـ حَلق ناس أوباش..

أنا ال متصاب في حادث شر

ووحدي -للأسف- من عاش.."