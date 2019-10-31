قالوا لي ادعيلها.. مواطن يتهم مستشفى قليوب بالتسبب في دخول زوجته بغيبوبة بعد الولادة

اتهم المواطن محمد سيد محمد من أبناء قليوب بمحافظة القليوبية مستشفى قليوب بالتسبب في غيبوبة لزوجته التي ترقد الآن بالعناية المركزة موضحًا أن زوجته دخلت المستشفى منذ أسبوع لإجراء عملية ولادة قيصرية ثم دخلت في غيبوبة بعد إجراء العملية.





وحرر الزوج المحضر بقسم شرطة قليوب ٤٠٧١ قسم قليوب بتاريخ ٢٩ أكتوبر وجرى العرض على النيابة وطلبت تقرير الطب الشرعي وتقريرا من المستشفى بحالة المريضة الطبية كما أرسل شكوى لرئاسة الوزراء رقم ١٩٦٧٩٥٨ بتاريخ ٣٠ أكتوبر.





وقال صاحب الشكوى إن زوجته "نورا. س. ع" ٣٣ عاما، مدرسة بمدرسة طنان الثانوية الصناعية دخلت مستشفى قليوب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري لإجراء عملية ولادة قيصرية في وجود الطبيب النساء المعالج موضحا أنها دخلت بصحة جيدة ولا تعاني أي أمراض.