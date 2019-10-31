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محافظات

قالوا لي ادعيلها.. مواطن يتهم مستشفى قليوب بالتسبب في دخول زوجته بغيبوبة بعد الولادة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:55 م
مواطن يتهم مستشفى
مواطن يتهم مستشفى قليوب بالتسبب في دخول زوجته بغيبوبة
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إبراهيم الهوارى
اتهم المواطن محمد سيد محمد من أبناء قليوب بمحافظة القليوبية مستشفى قليوب بالتسبب في غيبوبة لزوجته التي ترقد الآن بالعناية المركزة موضحًا أن زوجته دخلت المستشفى منذ أسبوع لإجراء عملية ولادة قيصرية ثم دخلت في غيبوبة بعد إجراء العملية.

وحرر الزوج المحضر بقسم شرطة قليوب ٤٠٧١ قسم قليوب بتاريخ ٢٩ أكتوبر وجرى العرض على النيابة وطلبت تقرير الطب الشرعي وتقريرا من المستشفى بحالة المريضة الطبية كما أرسل شكوى لرئاسة الوزراء رقم ١٩٦٧٩٥٨ بتاريخ ٣٠ أكتوبر.

وقال صاحب الشكوى إن زوجته "نورا. س. ع" ٣٣ عاما، مدرسة بمدرسة طنان الثانوية الصناعية دخلت مستشفى قليوب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري لإجراء عملية ولادة قيصرية في وجود الطبيب النساء المعالج موضحا أنها دخلت بصحة جيدة ولا تعاني أي أمراض.
وأضاف أنهم علموا أن زوجته بمجرد حقنها بالمخدر توقفت عضلة القلب وأجروا لها صدمات كهربائية وتدخل طبيب النساء وأجرى عملية قيصرية لاستخراج الجنين وما زالت زوجتي في غيبوبة تامة بالعناية المركزة.

وأوضح أن الحالة تسوء ودرجة حرارتها ٣٩ وعلى جهاز تنفس صناعي وبها تشنجات والجسد لونه تحول للون الأزرق مضيفا =أنه طلب من المستشفى أكثر من مرة تقريرا بحالة زوجته فيقولوا لي "ادعيلها".

من جانبه أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مستشفى قليوب أنه بالفعل المستشفى استقبل الحالة وبعد إعطائها التخدير النصفي كما هو معتاد في العمليات القيصرية توقفت عضلة القلب فتم إعادة إنعاش القلب للتنفس مرة أخرى وتقديم الرعاية وإخراج الجنين بحالة جيدة.

وأضاف جميل أن المستشفى قدم كل الرعاية اللازمة للحالة وكافة الأطباء والاستشاريين يتابعونها بشكل منتظم مشيرا إلى أن ما حدث ليس خطأ طبيا ولا يوجد ما يسمى بحقنة مخدر بالخطأ فأمر طبيعي أن يكون الإنسان لديه حساسية من عقار معين حتى لو اعتاد عليه وهو ما حدث للمريضة.
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