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أخبار البلد

مصر للطيران ناقل رسمي لمؤتمر الاتصالات الراديوية WRC 19 العالمي.. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:27 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تشارك مصر للطيران، بدورها ناقل رسمي لضيوف الموتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC19، والذي ينظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمنعقد خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر، ويستمر حتى 22 نوفمبر المقبل.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، يشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات، الذي افتتحه جلسته الأولى ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من 3000 مشارك من حوالي 140 دولة وأكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات.

ويشكل المؤتمر فرصة لإبرام المعاهدات التي تنظم الإدارة العالمية لطيف الترددات الراديوية النادرة، إضافة إلى المدارات الساتلية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، فضلا عن أنه يراجع لوائح الراديو التي تشكل المعاهدة الدولية المنظمة لاستخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية.
مصر للطيران ناقل رسمي لمؤتمر الاتصالات الراديوية WRC 19 العالمي.. صور
مصر للطيران ناقل رسمي لمؤتمر الاتصالات الراديوية WRC 19 العالمي.. صور
مصر للطيران ناقل رسمي لمؤتمر الاتصالات الراديوية WRC 19 العالمي.. صور
مصر للطيران ناقل رسمي لمؤتمر الاتصالات الراديوية WRC 19 العالمي.. صور
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