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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 14521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2096 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 17473 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليصل مستوى 539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1436 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.
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