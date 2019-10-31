ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 14521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2096 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 17473 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5395 نقطة.



