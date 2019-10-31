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رياضة

كلوب يكشف عن خدعة أوريجي لتسجيل الهدف الرابع في آرسنال

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:20 م
أوريجي لاعب ليفربول
أوريجي لاعب ليفربول
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محمد السعيد
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لم يطلب من لاعبه ديفوك أوريجي تسديد ركلة الترجيح الرابعة، أمام آرسنال، ضمن منافسات دور الـ 16، بكأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز ليفربول على ضيفه آرسنال5 - 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 5 - 5.

وقال يورجن لكوب في تصريحات صحفية:" أوريجي كان رقم 5 في قائمة مسددي ركلات الترجيح، وفؤجئت بتسديده الركلة الرابعة، من الواضح أنه قام بتغيير دوره مع جونز دون علمي".

وكانت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزي، أسفرت عن صدام مصري، بين فريق ليفربول الذي يضم ضمن صفوفه محمد صلاح، وأستون الذي يلعب له الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.


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