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أخبار العالم

ترامب يعلن اقتراب توقيع اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:53 م
دونالد ترامب وشي
دونالد ترامب وشي جين بينج
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أحمد محرم
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر "تويتر"، أعلن فيها اقتراب توقيع اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وكتب ترامب في تغريدته "الصين والولايات المتحدة تعملان على اختيار موقع جديد لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري، تشمل نحو 60% من صفقة شاملة، بعد إلغاء قمة آبيك في تشيلي لظروف غير متعلقة بالموضوع. سيتم إعلان الموقع الجديد قريبًا.. الرئيس شي والرئيس ترامب سيوقعان بنفسيهما".

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "جاو فنج" إن الصين والولايات المتحدة ستواصلان دفع المشاورات التجارية على النحو المخطط له، وإن كبيري المفاوضين التجاريين الصيني والأمريكي سيجريان محادثة هاتفية مرة أخرى غدا الجمعة.

وأضاف فنج - في تصريح، اليوم الخميس - أن الفريقين الصيني والأمريكي في مجال الاقتصاد والتجارة حافظا على اتصال وثيق، ويحرزان تقدما سلسا في المفاوضات.

وكان كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين قد اتفقا - خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة الماضي - على معالجة وحل شواغل الجانبين الأساسية بشكل مناسب، مع ضرورة استكمال المشاورات حول أجزاء من نصوص الاتفاق (التجاري) على المستوى الفني.

كما اتفقا على وجود آليات للإشراف على واردات الدواجن الصينية المصنعة وسمك السلور، فيما سيرفع الجانب الصيني الحظر المفروض على صادرات الدواجن الأمريكية، ويطبق نظام معلومات الصحة العامة (بي إتش آي إس) على منتجات اللحوم.
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