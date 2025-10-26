مي فاروق عن مهرجان الموسيقى العربية: دايما بيخلي قلبي يغني قبل صوتي

عبرت الفنانة مي فاروق عن سعادتها الكبيرة بتفاعل جمهور مهرجان الموسيقى العربية مع حفلتها الأخيرة، واصفة التجربة بأنها جعلت قلبها يغني قبل صوتها.

وقالت مي فاروق في منشور على حسابها بموقع «انستجر ام»: "مهرجان الموسيقى العربية دايمًا بيخلّي قلبي يغني قبل صوتي… بس في الليلة دي تحديدًا، تفاعلكم مع أغاني الست أم كلثوم، واستقبالكم الدافي لأغاني ألبومي «تاريخي»، أكد لي إن الرحلة ماشية في الطريق الصح".

وأضافت: "شكرًا لكل قلب شاركني الإحساس… أنتم السبب إن كل ليلة بتتحوّل لذكرى ما تتنساش".



إستعادت الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تحمل إسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها وتنظمها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويديرها المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجى بإشراف أمانى السعيد مستشار رئيس الأوبرا بريق العصر الذهبى للنغم .

مسرح النافورة

فعلى مسرح النافورة تنقلت النجمة مى فاروق على ضفاف الطرب، وبصوتها الذى يبعث الحياة فى التراث الغنائى تغنت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى بـ ليلة حب، كل الحبيبه، كان نفسى اقابلك، قريبه منسيه، ضحكت فجأة، ميزنى، بلاش عتاب، بعيد عنك، افتكرلك ايه، ليالينا، هدى الليل، تاريخى، ألف ليلة وليلة .