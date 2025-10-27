طرح البوستر الرسمي لمسلسل سنجل ماذر فاذر بطولة ريهام عبد الغفور

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل «سنجل ماذر فاذر»، الذي يجمع ريهام عبدالغفور والفنان شريف سلامة، تمهيدًا لعرضه قريبًا على قناة MBC مصر، بالإضافة إلى منصة Shahid الإلكترونية.

ويشارك في المسلسل عدد من النجوم بينهم هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان وآخرون.

وتدور أحداث «سنجل ماذر فاذر» في إطار درامي إنساني، حيث تتقاطع قصص الحب والطموح والخيبة، ويتتبع المسلسل حياة شخصيات تسعى للعثور على الحب والانطلاق نحو فرصة ثانية، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتشكل تحدياتهم على مدار الأحداث.