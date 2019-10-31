جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية النيل للعلوم

وقع الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وأكاديمية النيل للعلوم بالمنصورة لتعزيز التعاون بين الجانبين فى المكتبات وسفارة المعرفة والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات.



ووقع من أكاديمية النيل الدكتورة علا محمود الطمان نائب رئيس مجلس ادارة الأكاديمية نيابة عن الدكتور صلاح عبد الغفار منصور رئيس مجلس ادارة أكاديمية النيل للعلوم بالمنصورة.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة علياء رضوان مديرة المكتبات بالأكاديمية ، والمهندسة لمياء محمود مدير عام ادارة العلاقات الثقافية بالجامعة .



وتضمن الاتفاق التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية والتدريبية والتطويرية من خلال اتاحة المكتبات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الطرفين ، والاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تعقد داخل كلا الطرفين ، والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها جامعة المنصورة .



وكذلك تبادل المعلومات والمصادر والمراجع والدوريات والمطبوعات والكتب العلمية ، والعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية وورش العمل التي تتناول القضايا المشتركة التى تهم الجامعتين وتبادل الزيارات الأكاديمية والبحثية والثقافية والتدريبية والتطويرية بين قيادات الجامعتين وأعضاء هيئة التدريس ، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين فى الاشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها وفقا للنظم واللوائح المعمول بها .